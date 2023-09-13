Организация свадебного банкета
Кейтеринговая компания Catering.moscow предоставляет услуги организации свадеб, вот что мы можем и умеем хорошо делать. Мы предлагаем оригинальное и очень вкусное меню, которое можно составить в индивидуальном порядке. Наши повара готовят изумительные угощения к праздничному столу. Особое внимание уделяем банкетам, ведь именно банкет занимает большую часть свадебного дня. Поэтому очень важно его подготовить и провести на высшем уровне. Мы понимаем не простую экономическую ситуацию в стране, поэтому наши банкеты отличаются доступными ценами вне зависимости от выбранного вами масштаба свадьбы. Постараемся уместиться в Ваш бюджет и сделать торжество таким, каким Вы его представляете.
Проведение свадеб в Подмосковье
В теплое время года, особенно летом и осенью, особым спросом пользуются загородные площадки. Мы можем предложить очень крутые и красивые площадки в живописных местах Подмосковья за умеренную арендную плату. Для получения полного списка площадок для проведения свадебного банкета сделайте запрос у наших менеджеров. При выборе места для организации свадьбы мы покажем все доступные площадки и расскажем об их плюсах. Наш декоратор создаст роскошный цельный образ вашему празднику. Catering.moscow поможет провести свадебный банкет любого уровня и ценовой категории от компактного и недорого мероприятия, до пышного и размашистого праздника.
- Выгодные условия;
- шикарный стол;
- первоклассное обслуживание;
- организация с нуля под ключ; прекрасные площадки; стильное оформление;
- профессиональная сервировка;
- буря эмоций;
- море дополнительных услуг, которые могут пригодиться.
Мы предлагаем полный набор услуг для организации свадьбы: выездной бар, оформление, пирамида из бокалов, шоколадный фонтан, лимонадный фонтан, аренда мебели, музыкальное сопровождение, трансфер, аренда площадки, подбор ведущего, разработка программы торжества, конкурсы, выступление артистов, фото и видео съемка, обслуживание, услуги выездной кухни, доставка фуршетных блюд. Персональный банкетный менеджер точно рассчитает меню, количество блюд и порций. У нас нет одинаковых банкетов и свадеб, мы за эксклюзивность и неординароность.
Президиум;
зона регистрации;
входная зона;
оформление столов;
книга пожеланий;
рассадка;
букет невесты + бутоньерка.
Президиум;
зона регистрации;
фотозона;
оформление столов;
букет невесты + бутоньерка.
Зона регистрации;
банкетная зона + президиум;
книга пожеланий;
верх беседки;
букет невесты +бутоньерка
Фуршетная зона;
президиум (фотозона);
основой зал;
молекулярный бар;
устричный бар;
указатели.
Свадебные видео
Как мы работаем:
