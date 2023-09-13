Кейтеринг Москоу

Организация свадебного банкета

Кейтеринговая компания Catering.moscow предоставляет услуги организации свадеб, вот что мы можем и умеем хорошо делать. Мы предлагаем оригинальное и очень вкусное меню, которое можно составить в индивидуальном порядке. Наши повара готовят изумительные угощения к праздничному столу. Особое внимание уделяем банкетам, ведь именно банкет занимает большую часть свадебного дня. Поэтому очень важно его подготовить и провести на высшем уровне. Мы понимаем не простую экономическую ситуацию в стране, поэтому наши банкеты отличаются доступными ценами вне зависимости от выбранного вами масштаба свадьбы. Постараемся уместиться в Ваш бюджет и сделать торжество таким, каким Вы его представляете.

Проведение свадеб в Подмосковье

В теплое время года, особенно летом и осенью, особым спросом пользуются загородные площадки. Мы можем предложить очень крутые и красивые площадки в живописных местах Подмосковья за умеренную арендную плату. Для получения полного списка площадок для проведения свадебного банкета сделайте запрос у наших менеджеров. При выборе места для организации свадьбы мы покажем все доступные площадки и расскажем об их плюсах. Наш декоратор создаст роскошный цельный образ вашему празднику. Catering.moscow поможет провести свадебный банкет любого уровня и ценовой категории от компактного и недорого мероприятия, до пышного и размашистого праздника.

Свадебный банкет у нас это:
  • Выгодные условия;
  • шикарный стол;
  • первоклассное обслуживание;
  • организация с нуля под ключ; прекрасные площадки; стильное оформление;
  • профессиональная сервировка;
  • буря эмоций;
  • море дополнительных услуг, которые могут пригодиться.

Мы предлагаем полный набор услуг для организации свадьбы: выездной бар, оформление, пирамида из бокалов, шоколадный фонтан, лимонадный фонтан, аренда мебели, музыкальное сопровождение, трансфер, аренда площадки, подбор ведущего, разработка программы торжества, конкурсы, выступление артистов, фото и видео съемка, обслуживание, услуги выездной кухни, доставка фуршетных блюд. Персональный банкетный менеджер точно рассчитает меню, количество блюд и порций. У нас нет одинаковых банкетов и свадеб, мы за эксклюзивность и неординароность.

Проведение свадеб в Подмосковье

Свадьба на 100 человек

Президиум;

зона регистрации;

входная зона;

оформление столов;

книга пожеланий;

рассадка;

букет невесты + бутоньерка.

Декор: 120 000 руб.;
банкет 3500 руб. на персону.
Свадьба в лофте на 70 человек

Президиум;

зона регистрации;

фотозона;

оформление столов;

букет невесты + бутоньерка.

Декор: 120 000 руб.;
банкет 3500 руб. на персону.
Свадьба на 50-60 человек

Зона регистрации;

банкетная зона + президиум;

книга пожеланий;

верх беседки;

букет невесты +бутоньерка

Декор: 120 000 руб.;
банкет 3500 руб. на персону.
Свадьба на 30 человек

Фуршетная зона;

президиум (фотозона);

основой зал;

молекулярный бар;

устричный бар;

указатели.

Декор: 120 000 руб.;
банкет 3500 руб. на персону.

Как мы работаем:

Вы отправляете заявку по почте, либо звоните по телефону.
Мы согласовываем время, место и количество гостей.
Мы к указанному сроку доставляем и устанавливаем оборудование.
Ваши гости остаются сытыми и довольными.
После мероприятия мы увозим весь мусор с собой

