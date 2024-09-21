кейтеринг в москве под ключ
кейтеринг в москве под ключ
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Кейтеринг как происходит подготовка к мероприятию?
Монтаж мероприятия это четко рассчитанный тайминг, регламентация для каждой службы (логистика, координация, кухня, обслуживающий персонал).
Зачастую для подготовки проекта и превращения площадки в “Банкетный зал” отводиться не так много времени.
То, как компания справляется с Монтажем становиться решающим фактором!
Заказать кейтеринг в Москве у профессиональной команды это лучшее решение, если вы хотите отдохнуть на своем празднике!
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Отзывы
Лучшее место где я была! Еда просто Вау, а подача невероятная, все так красиво и аккуратно, атмосфера огонь, друзья были просто в восторге, и я была очень рада новым впечатлениям, советую каждому!!!
Отмечали годовщину свадьбы, 5 лет. Восторг! Организация, обслуживание на высшем уровне. Еда и напитки выше всяческих похвал. Наши гости остались довольны, а мы так просто счастливы! Спасибо, ребята, вы лучшие! Будем рекомендовать вас друзьям и знакомым.
Недавно мне посчастливилось участвовать в выездном фуршете, который организовала команда. И, честно говоря, остались только положительные впечатления!
С самого начала все было на высшем уровне. Команда профессионально подошла к организации: начиная от выбора места и заканчивая декором. Атмосфера была очень уютной и праздничной.
Ассортимент блюд просто впечатлял! Каждое угощение было не только вкусным, но и эстетически оформленным. Вегетарианские и мясные закуски, десерты – все было разнообразным и качественным.
Добрый вечер, хочу сказать что это лучшее где я побывал, еда просто супер!!
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Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит кейтеринг?
Стоимость зависит от формата мероприятия и количества гостей, а так же от многих других переменных.
ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА КЕЙТРИНГ ПОД КЛЮЧ НА ПЕРСОНУ:
- Доставка блюд от 1000 руб. / чел.
- Кофе брейк 1500
- Стрит фуд 2000
- Фуршет 3000
- Кулинарная анимация 3500
- Банкет 5000
- Гала ужин 7000
- Иммерсивный ужин 12000
Я в первый раз хочу сделать заказ. С чего начать?
Мы рекомендуем связаться с нами. Мы Вас проконсультируем. Поймем какие задачи у вашего мероприятия. Подскажем какой оптимальный формат питания выбрать, чтобы было достаточно еды и само мероприятие прошло весело.
Наши Банкетные менеджеры провели очень большое количество мероприятий. И они смогут профессионально Вам ответить на все вопросы.
За какое время надо заказывать кейтеринг?
Мы рекомендуем сразу заказывать кейтеринг, когда вы решили делать само мероприятие. Чем раньше, чем лучше. Это позволить Вам получить более приемлемую стоимость и лучше подготовиться к празднику. Минимум за 2 дня. Но чаще всего кейтеринг закрывают за месяц – два.
Подходит ли мое помещение или дом для работы кейтеринга там?
Скорее всего ДА.
Мы работаем в очень разных и порой сложных условиях. Иногда без света, воды и туалета. А иногда и в чистом поле.
Мы рекомендуем оставить заявку сейчас на сайте и наш специалист проконсультирует Вас.
Как можно оплачивать услуги?
Можно наличными или по безналу. Можно дистанционно по QR коду и любым удобным способом для Вас.
Предоплата за мероприятие составляет 50% , остальную часть оплаты вы отдаете на площадке банкетному менеджеру при приеме площадке до начала самого мероприятия!