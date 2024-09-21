Монтаж мероприятия это четко рассчитанный тайминг, регламентация для каждой службы (логистика, координация, кухня, обслуживающий персонал).

Зачастую для подготовки проекта и превращения площадки в “Банкетный зал” отводиться не так много времени.

То, как компания справляется с Монтажем становиться решающим фактором!

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