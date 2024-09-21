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кейтеринг в москве под ключ

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кейтеринг в москве под ключ

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Выездной кейтеринг в Москве

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Доставка фуршетных наборов

Вегетарианский сет
Вегетарианский сет
1950 руб.
Фалафель - 14шт, овощи крудите, сыр дип фрай - 12шт, тосты с зеленым маслом, соус блю-чиз, заправка Чили со свежим кориандром, хумус.
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Итальянский сет к вину
Итальянский сет к вину
2600 руб.
Маринованый ростбиф, шейка коппа, сыр грана падано, салат капрезе, тосты из чиабатты, черри на ветке, соус песто, ягоды
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Сет с хот-догами
Сет с хот-догами
1950 руб.
С морепродуктами - 2, с куриной колбаской - 2, с говяжьей колбаской - 2, со свиной колбаской в беконе - 2, соус песто, соус Чили, соус 1000 островов, горчица, лук фри
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Сет мини бургеров
Сет мини бургеров
1980 руб.
С говяжьей котлетой и беконом - 3, с куриным филе и беконом - 3, с рыбной котлетой рукколой и горгондзолой - 3, с нутовой котлетой с замечены болгарским перцем.
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Рыбный сет
Рыбный сет
2400 руб.
Мини роллы с семгой и икрой палтуса - 12, мини роллы с масляной рыбой и красной икрой - 12, салат с тунцом, картофельным хворостом и перепелиным яйцом - 4, салат с морепродуктами - 4.
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Банкет на свадьбу

Кейтеринг прочно занял почетное место в сфере организации праздников. Уже “вчера” невозможно представить себе ни одно мероприятие без этого открытия двадцать первого века. Хотя до недавнего времени было привычно проводить праздники в стационарных ресторанах и никто не задумывался, как расширить возможности организаторов. На этом сайте Вы можете воспользоваться любыми услугами и заказать обслуживание своего мероприятия. Гарантируем прекрасное исполнение и обслуживание события любого масштаба и сложности. Меню кухни мы тщательно прорабатываем на этапе согласования деталей. Выездной ресторан Catering.moscow выбирают не только известные компании с громким именем, но и не большие организации. Что касается возрастной категории клиентов кейтеринга, то это, и взрослое поколение и молодеж. Мы научились угадывать желания и воплощать их в реализации Ваших проектов. При острой необходимости сделать праздник в срочном порядке, все сотрудники Catering.moscow готовы трудится и ночью. Выездное обслуживание в Москве подойдёт как для небольших фуршетов, так и для масштабных банкетов с тысячами гостей. Это может быть скромный кейтеринг, либо кейтеринг бизнес-класса, которую можно подобрать практически в любом ценовом диапазоне.

Кейтеринг для корпоратива

Избирательный подход к каждому аспекту кейтеринг обслуживания и организации на этапе планирования мероприятия – гарантия его качественного исполнения. Мы любим сложные и интересные задачи, и готовы осуществить даже самый смелый, и казалось бы нереальный проект. Выездной праздник возможно разместить не только на Вашей территории, но и на наших собственных площадках, а так же партнерских ресторанах и локациях. Накануне предстоящего события, мы проведем экскурсию по нашим площадкам и расскажем об условиях аренды и ее стоимости. Сайт кейтеринга в Москве предоставит все необходимые документы и услуги, а так же брифы для быстрого оформления заказа. Мы ценим время и стараемся сделать наше сотрудничество максимально комфортным. Выездной кейтеринг включает в себя не только еду и напитки, но и широкий спектр праздничных услуг: от предоставления площадки и ее декора до обслуживания и трансфера. Рекомендуем заказать кейтеринг заранее, за несколько дней до предстоящего праздника.Обратившись к нам, Вы удивитесь ценам нашего ресторана, благодаря регулярно проводимым акциям и летне-осенний период и зимой. Отличительная особенность нашей компании не только доступность услуг, но и неординарный подход к каждому проекту.
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Кейтеринг как происходит подготовка к мероприятию?

Монтаж мероприятия это четко рассчитанный тайминг, регламентация для каждой службы (логистика, координация, кухня, обслуживающий персонал).

Зачастую для подготовки проекта и превращения площадки в “Банкетный зал” отводиться не так много времени.

То, как компания справляется с Монтажем становиться решающим фактором!

Заказать кейтеринг в Москве у профессиональной команды это лучшее решение, если вы хотите отдохнуть на своем празднике!

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Наши блюда Самое вкусное Зал и сервировка блюд
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сет в подарок!

Отзывы

Rated 5,0 out of 5
21.09.2024

Лучшее место где я была! Еда просто Вау, а подача невероятная, все так красиво и аккуратно, атмосфера огонь, друзья были просто в восторге, и я была очень рада новым впечатлениям, советую каждому!!!

Аватар для Мария
Мария
Rated 5,0 out of 5
18.09.2024

Отмечали годовщину свадьбы, 5 лет. Восторг! Организация, обслуживание на высшем уровне. Еда и напитки выше всяческих похвал. Наши гости остались довольны, а мы так просто счастливы! Спасибо, ребята, вы лучшие! Будем рекомендовать вас друзьям и знакомым.

Аватар для Лариса
Лариса
Rated 5,0 out of 5
22.08.2024

Недавно мне посчастливилось участвовать в выездном фуршете, который организовала команда. И, честно говоря, остались только положительные впечатления!

С самого начала все было на высшем уровне. Команда профессионально подошла к организации: начиная от выбора места и заканчивая декором. Атмосфера была очень уютной и праздничной.

Ассортимент блюд просто впечатлял! Каждое угощение было не только вкусным, но и эстетически оформленным. Вегетарианские и мясные закуски, десерты – все было разнообразным и качественным.

Аватар для Каролина
Каролина
Rated 5,0 out of 5
08.08.2024

Добрый вечер, хочу сказать что это лучшее где я побывал, еда просто супер!!

Аватар для Максим
Максим

контакты

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Головной офис: Ул. Витебская 11, Москва, Россия
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+ 7 (495) 105-94-30
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E-mail: catering.moscow@mail.ru
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Часы работы: с 9:00 до 19:00
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+79017293692

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Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит кейтеринг?

Стоимость зависит от формата мероприятия и количества гостей, а так же от многих других переменных. 

ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА КЕЙТРИНГ ПОД КЛЮЧ НА ПЕРСОНУ:

  • Доставка блюд от 1000 руб. / чел. 
  • Кофе брейк 1500 
  • Стрит фуд 2000
  • Фуршет 3000
  • Кулинарная анимация 3500
  • Банкет 5000 
  • Гала ужин 7000 
  • Иммерсивный ужин 12000

Мы рекомендуем связаться с нами. Мы Вас проконсультируем. Поймем какие задачи у вашего мероприятия. Подскажем какой оптимальный формат питания выбрать, чтобы было достаточно еды и само мероприятие прошло весело.

Наши Банкетные менеджеры провели очень большое количество мероприятий. И они смогут профессионально Вам ответить на все вопросы. 

Мы рекомендуем сразу заказывать кейтеринг, когда вы решили делать само мероприятие. Чем раньше, чем лучше. Это позволить Вам получить более приемлемую стоимость и лучше подготовиться к празднику. Минимум за 2 дня. Но чаще всего кейтеринг закрывают за месяц – два.

Скорее всего ДА.

Мы работаем в очень разных и порой сложных условиях. Иногда без света, воды и туалета. А иногда и в чистом поле.

Мы рекомендуем оставить заявку сейчас на сайте и наш специалист проконсультирует Вас. 

Можно наличными или по безналу. Можно дистанционно по QR коду и любым удобным способом для Вас.

Предоплата за мероприятие составляет 50% , остальную часть оплаты вы отдаете на площадке банкетному менеджеру при приеме площадке до начала самого мероприятия!

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